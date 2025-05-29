Депутаты ХМАО поддержали изменения ежемесячных выплат экс-губернатору

Депутат Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) приняли законопроект, направленный на «совершенствование механизма» назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания главе региона после ухода с должности. Как было указано в пояснительной записке, выплата предусмотрена тем, кто достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность в период работы губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С докладом по этому вопросу выступила заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора, правительства Югры Ирина Чудова. «Предлагается установить, что размер указанного ежемесячного пожизненного денежного содержания определяется в процентном отношении к денежному содержанию губернатора округа, установленному на дату назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания»,– озвучила госпожа Чудова.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету думы ХМАО Виктор Сысун рассказал изданию Neft, что законопроект коснется только перового губернатора Югры Александра Филиппенко, который возглавлял окружное правительство в 1991-2010 годах.

Мария Игнатова