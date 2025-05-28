Власти ХМАО планируют повысить ежемесячные выплаты экс-губернаторам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук внес в окружную думу законопроект, направленный на «совершенствование механизма» назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания главе региона после ухода с должности. В пояснительной записке сказано, что выплата предусмотрена политикам, которые достигли пенсионного возраста или потеряли трудоспособность в период работы губернатором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из документа, экс-глава региона будет лишен денежного содержания в случае отставки в связи с несоблюдением ограничений, запретов и неисполнением обязанностей, установленных законом. «Размер указанного ежемесячного пожизненного денежного содержания определяется в процентном отношении к денежному содержанию губернатора ХМАО, установленному на дату назначения ежемесячного пожизненного денежного содержания»,— сказано в пояснительной записке. Отмечается, что ежемесячное пожизненное денежное содержание экс-глав Югры будет меняться пропорционально изменениям размера содержания действующего руководителя.

Как рассказал изданию Neft заместитель председателя комитета по бюджету думы ХМАО Виктор Сысун, законопроект коснется только перового губернатора Югры Александра Филиппенко, который возглавлял окружное правительство в 1991-2010 годах. «Надо понимать, что у него уже есть 80%, но от той зарплаты, что была на момент отставки, в 2010 году»,— отметил депутат, добавив, что в случае принятия закона размер содержания будет меняться при изменены зарплаты губернатора.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что изменения не повлекут дополнительных расходов из бюджета ХМАО. «Финансовое обеспечение проекта закона будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы ХМАО "Социальное и демографическое развитие", утвержденной постановлением правительства ХМАО, в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка семьи, материнства и детства, а также отдельных категорий граждан"»,— сказано в документе.

Депутаты думы Югры рассмотрят законопроект на очередном заседании в четверг, 29 мая.

Василий Алексеев