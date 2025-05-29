«Флорида» обыграла «Каролину» и в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» в третий раз подряд вышел в финал play-off Национальной хоккейной лиги. В полуфинальной серии до четырех побед команда обыграла «Каролина Харрикейнс» — 4:1.

Пятый матч противостояния завершился со счетом 5:3. В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Мэттью Ткачак, Эван Родригес, Антон Лунделль, Картер Верхеги и Сэм Беннетт. У проигравших отличился Сет Джарвис, дважды удалось отметиться Себастьяну Ахо.

В финале «Флорида» сыграет против победителя серии между «Эдмонтон Ойлерс» и «Даллас Старс», в которой на данной момент ведет канадский клуб (3:1).

«Флорида» примет участие в финале Кубка Стэнли в третий раз подряд. В 2023 году команда уступила «Вегас Голден Найтс» (1:4). В 2024 году «Пантерс» впервые в своей истории завоевали трофей, обыграв «Эдмонтон» (4:3).

Таисия Орлова