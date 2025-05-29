В Карасукском округе объявили траур после смерти бывшего главы

Власти Карасукского муниципального округа Новосибирской области объявили трехдневный траур в связи со смертью Александра Гофмана. Он руководил территорией, имевшей до недавнего времени статус района, 24 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Гофман родился в 1956 году. Карасукский район он возглавил в марте 2000 года. На этом посту он оставался до ноября прошлого года.

«Александр Павлович обладал высокой работоспособностью, организаторскими способностями, умением быстро принимать решения в экстренных ситуациях и брать на себя ответственность, все эти качества настоящего лидера помогали ему на протяжении многих лет успешно возглавлять район, преобразовывать его и занимать лидирующие позиции в Новосибирской области»,— говорится в некрологе администрации округа.

Александр Гофман будет похоронен в родном селе Благодатное Карасукского округа 1 июня. С 30 мая по 1 июня в округе отменены развлекательные мероприятия.

Валерий Лавский