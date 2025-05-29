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Пермь может посетить зампред правительства РФ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», завтра Пермь планирует посетить с визитом зампредседателя правительства РФ Александр Новак. По данным «Ъ-Прикамье», в краевом центре он проведет встречу с предпринимателями, на которой предлагается обсудить меры поддержки. Также, по информации «Ъ-Прикамье», чиновник посетит технопарк Morion Digital.

Александр Новак.

Александр Новак.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Новак.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Новак работает в должности зампреда правительства с мая 2024 года, курирует экономический блок. Ранее он был известен как министр энергетики РФ.

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