Николая Дергунова утвердили на посту министра строительства Липецкой области

Николай Дергунов, с 17 марта исполнявший обязанности министра строительства и архитектуры Липецкой области, утвержден на этом посту. Об этом сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: горсовет Липецка Фото: горсовет Липецка

Николай Дергунов родился в 1987 году. С 2017-го работал в управлении главного смотрителя мэрии Липецка ведущим инженером. С января 2019 года возглавлял «Липецкгорсвет», весной 2020-го стал председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства облцентра, с 2023-го — вице-мэром. В феврале 2025 года перешел в минстрой Липецкой области на должность заместителя министра, в марте сменил тогдашнего главу министерства Алексея Костина.

Мария Старикова