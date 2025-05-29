ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины за шпионаж

В Луганской народной республике (ЛНР) задержан по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) гражданин Украины. По версии ФСБ, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб.

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), задержанный — 1998 года рождения, он проживал в Кременском районе ЛНР. Спецслужба утверждает, что подозреваемый собирал и передавал представителю украинской разведки через мессенджер Telegram данные о дислокации подразделений вооруженных сил РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он отправлен под арест.

ФСБ показала видео его допроса. Мужчина рассказал, что передавал данные мужчине по имени Даниил, который «либо является военнослужащим, либо сотрудничает с вооруженными силами» Украины. Фигурант также заявил, что передал украинской разведке данные о месте проживания военного коменданта города Кременная в ЛНР.

16 мая сотрудники ФСБ задержали в ЛНР местного жителя за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских войск. Также было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК.