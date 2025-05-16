В ЛНР сотрудники ФСБ задержали украинца за шпионаж

Сотрудники Управления ФСБ по ЛНР задержали местного жителя за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских войск. Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК).

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Задержанный рассказал, что работал на СБУ по просьбе жены. Она выехала на подконтрольную Украине территорию и шантажировала мужчину запретом на общение с детьми.