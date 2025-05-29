На Дону 87 детей участников СВО находятся на реабилитации
В Ростовской области планируют расширить программу социальной адаптации участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Для этого власти предлагают «масштабировать» проекта «Добро пожаловать домой», который реализуют в донском семейном многофункциональном центре. В настоящее время в центре проходят реабилитацию 43 семьи и 87 детей участников спецоперацию. В сообщении отмечается, что психологи используют методы и практики, наработанные с февраля 2022 года.