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На Дону 87 детей участников СВО находятся на реабилитации

В Ростовской области планируют расширить программу социальной адаптации участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для этого власти предлагают «масштабировать» проекта «Добро пожаловать домой», который реализуют в донском семейном многофункциональном центре. В настоящее время в центре проходят реабилитацию 43 семьи и 87 детей участников спецоперацию. В сообщении отмечается, что психологи используют методы и практики, наработанные с февраля 2022 года.

Константин Соловьев

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