В Центробанке объяснили причины подорожания овощей в Ростовской области

В апреле в Ростовской области заметно выросли цены на овощи «борщевого набора» подорожали — капусту, морковь, свеклу, лук и картофель. Причина — низкие запасы овощей на складах изза сокращения урожая в прошлом году, сообщает пресс-служба отделения управления Центрального банка РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, из-за сокращения урожая у российских производителей в прошлом году в продаже стало больше импортной продукции, которая традиционно дороже отечественной.

В целом цены в Ростовской области в апреле 2025 года выросли на 0,6% по сравнению с мартом. Годовая инфляция в регионе ускорилась до 10,7%.

Отмечается, что дешевеют третий месяц подряд яйца. «С 1 февраля их включили в перечень социальнозначимых товаров, к тому же выросло производство на российских птицефабриках. В итоге за год яйца подешевели на 20,6%»,— отмечается в сообщении.

Мария Иванова