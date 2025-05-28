Замминистра природных ресурсов Кубани подозревают в особо крупном мошенничестве

Первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края подозревают в особо крупном мошенничестве. Он задержан. Уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по региону по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, летом 2023 года чиновник предложил за 4 млн руб. содействие в смягчении приговора, вступившего в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, фигурант сообщил знакомому, что располагает связями, позволяющими повлиять на решение суда по делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Подозреваемый уверял, что сможет добиться замены наказания, не связанного с лишением свободы, и запросил за это сумму в 4 млн руб., якобы предназначенную для передачи должностным лицам, сообщает следком. В действительности, как считает следствие, он намеревался присвоить средства.

В период с августа по сентябрь 2023 года житель Курганинского района, введенный в заблуждение, передал через посредника 3,8 млн руб. При этом 200 тыс. руб. были оставлены посредником себе. Впоследствии судебный приговор по делу внука заявителя остался без изменений.

Следственные действия продолжаются. Изучаются обстоятельства дела, ведется сбор доказательств. Следствие намерено выйти с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Действия посредника также станут предметом правовой оценки. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали ранее СМИ, речь идет о задержании Александра Каинова.

Вячеслав Рыжков