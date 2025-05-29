В ХМАО студенты из семей участников СВО начнут получать компенсацию за питание

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югра) ввели новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО). Как было озвучено на заседании думы, изменения внесены в закон, регулирующий питание обучающихся в образовательных учреждениях региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки предусматривают денежную компенсацию за двухразовое питание для студентов средних профессиональных и профессиональных образовательных программ. Эта мера касается обучающихся (членов семей участников СВО) в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных органов власти. Размер и порядок компенсации будут установлены правительством автономного округа.