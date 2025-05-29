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У побережья Кабардинки зафиксировали массовое скопление форели

Десятки рыбаков вышли с удочками к побережью в Кабардинке после новостей о внезапном появлении форели. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Десятки рыбаков собрались на берегу в районе одного из пирсов. Видеоролики с места рыбалки активно распространяются в социальных сетях. Первую форель в окрестностях заметили еще 27 мая.

Рыбаки считают, что форель появилась у берегов из-за повреждения сетей в садках на одном из предприятий.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что новороссийскую хамсу впервые закупили в Турции. Для них российский улов выгодней собственного.

Саркис Айвазян

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