Стала известна схема дорожных перекрытий на День города в Ярославле

В Ярославле 31 мая для обеспечения безопасности в период празднования Дня города будет перекрыто движение на центральных улицах. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Так, с 19:00 30 мая движение будет перекрыто на участках улиц Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Которосльная набережная (верхний и нижний ярус), Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площадь Челюскинцев, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Советский переулок, Народный переулок, Кедрова, Волкова, Советская, Советская площадь, Андропова, Трефолева, Максимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема с 30 по 31 мая

Фото: мэрия Ярославля Схема с 30 по 31 мая

Фото: мэрия Ярославля

С 5:00 31 мая движение частично будет перекрыто также на Московском проспекте (от съезда на новый мост через Которосль до площади Богоявления), Красном съезде, Красной площади, Суркова, Флотской, проспекте Октября, Некрасова, Свердлова, Пушкина, Свободы, Большой Октябрьской, Республиканской и Мукомольном переулке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема 31 мая

Фото: мэрия Ярославля Схема 31 мая

Фото: мэрия Ярославля

Перекрытия на всех дорогах будут действовать до 24:00 31 мая. Также на названных участках временно запрещается парковка транспортных средств.

Кроме того, 31 мая с 20 до 24 часов введут ограничение движения транспортных средств на участке Тверицкой набережной и в районе улицы Урочской при съезде и выезде на Октябрьском мосту. Участки будут перекрыты для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения салюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема 31 мая

Фото: мэрия Ярославля Схема 31 мая

Фото: мэрия Ярославля

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня города.

Алла Чижова