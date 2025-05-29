Дефицит бюджета Челябинской области на 2025 год вырос до 72 млрд рублей

Размер дефицита бюджета Челябинской области на 2025 год вырос на 15 млрд руб. и составил 72 млрд руб. Источником финансирования новых расходов является льготный бюджетный кредит, выделенный правительством РФ на продолжение строительства метротрама в Челябинске. Соответствующие изменения в главном финансовом документе региона утвердили депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании 29 мая.

Регион получил льготный инфраструктурный кредит под 3% годовых. Деньги направят на строительство линии «Север — Юг» и приобретение вагонов для метротрама.

Помимо этого, в расходной части бюджета региона депутаты утвердили перераспределение средств. Так, дополнительно направлено 743,1 млн руб. на приобретение коммунальной техники для муниципалитетов, 544,5 млн — на предоставление единовременных выплат в связи с расширением числа получателей мер социальной поддержки среди семей участников специальной военной операции.

Также в бюджете Челябинской области учтены дополнительные целевые поступления из федерального бюджета в сумме почти 18 млн руб. В том числе 7,3 млн руб. направят на покупку беспилотных авиационных систем для обнаружения и ликвидации лесных пожаров, 6,5 млн — на модернизацию единой информационной системы для учреждений здравоохранения, 4,1 млн — на ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам России».

С учетом поправок доходы бюджета Челябинской области на 2025 год почти не изменились и составили 307,5 млрд руб., расходы увеличились до 379,58 млрд руб.