МИД: Россия отражает беспрецедентное число кибератак Украины

На цифровую инфраструктуру России осуществляется «беспрецедентное количество» атак со стороны Украины, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, все атаки успешно отражают. Точное их количество он не привел.

«Мы смогли обеспечить защиту таких объектов и продолжаем успешно отражать диверсии с применением информационно-коммуникационных технологий»,— заявил замминистра на 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС).

В июне 2024 года глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк объявила о планах по созданию коалиции для информационных атак на Россию. Она обвинила Москву в информатаках на Киев. В марте 2025-го стало известно, что Пентагон приказал американскому киберкомандованию остановить операции против России.