В Ростове выявили нарушения в работе городского транспорта

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону выявил нарушения условий муниципального контракта перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет о работе системы кондиционирования, состоянии шин, кузовных элементов, напольного покрытия и санитарного состояния автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Проверка транспорта проходила на территории предприятий МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Янтарь 1» и ООО «ТрансЭкспорт». Перевозчикам, у которых нашли нарушения, «поручено в оперативном порядке устранить их», — отметили в муниципалитете.

Подобные проверки будут поведены во всех транспортных предприятиях Ростова-на-Дону.

Наталья Белоштейн