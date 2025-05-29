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В Ростове выявили нарушения в работе городского транспорта

Департамент транспорта города Ростова-на-Дону выявил нарушения условий муниципального контракта перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет о работе системы кондиционирования, состоянии шин, кузовных элементов, напольного покрытия и санитарного состояния автобусов.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Проверка транспорта проходила на территории предприятий МУП «Ростовская транспортная компания», ООО «Янтарь 1» и ООО «ТрансЭкспорт». Перевозчикам, у которых нашли нарушения, «поручено в оперативном порядке устранить их», — отметили в муниципалитете.

Подобные проверки будут поведены во всех транспортных предприятиях Ростова-на-Дону.

Наталья Белоштейн

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