В Челябинскую область не пропустили 38 тонн казахстанского лука

Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз двух партий репчатого лука из Республики Казахстан общим весом 38 т в Челябинскую область на пункте пропуска «Бугристое», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Две партии овощей следовали в Челябинскую и Свердловскую области. При проверке документов сотрудники Россельхознадзора обнаружили нечитаемый QR-код. Фитосанитарные сертификаты на продукцию признали недействительными. Лук вернули на территорию республики.

Виталина Ярховска