Арбитражный суд Республики Татарстан обязал компанию «Нижнекамская ТЭЦ» выплатить 3,6 млн руб в качестве компенсации за загрязнение почвы. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нижнекамская ТЭЦ» выплатит 3,6 млн рублей за загрязнение почвы

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере прир «Нижнекамская ТЭЦ» выплатит 3,6 млн рублей за загрязнение почвы

Фото: Пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере прир

Инцидент произошел в результате прорыва шламопровода предприятия, повлекшего разлив шламовой воды. О случившемся в адрес Волжско-Камского управления Росприроднадзора сообщило ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Специалисты управления провели осмотр места происшествия, взяли пробы загрязненной почвы. Лабораторные анализы подтвердили превышение допустимых концентраций вредных веществ на территории разлива. Общий ущерб, причиненный почве как природному объекту, оценили в 3,6 млн руб.

Суд удовлетворил требования Росприроднадзора в полном объеме. В случае если компания не возместит ущерб добровольно в установленный срок, материалы дела будут переданы для принудительного взыскания.

Артём Дергунов