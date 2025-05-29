Геленджик и Анапа обогнали Сочи по росту цен на новостройки

Цены на новостройки в Геленджике и Анапе выросли на 12-15%, в то время как в Сочи прирост составил 5%. Об этом РИА Недвижимость сообщили в базе объявлений недвижимости «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Стоимость квадратного метра в новостройках Геленджика выросла почти на 15%, до 298 тыс. руб., в Анапе – на 12%, до 260 тыс. руб., в Сочи – на 5%, до 394 тыс. руб., в Новороссийске – на 2,7%, до 218 тыс. руб. В среднем по побережью Кубани цены выросли на 7,2%, до 270 тыс. руб. за кв. м.

Также выросли цены на вторичное жилье: в Геленджике стоимость квадратного метра увеличилась на 9,2%, до 247 тыс. руб., в Новороссийске – на 6,5%, до 167 тыс. руб., в Анапе – на 5,3%, до 176 тыс. руб., в Сочи – на 4% до 305 тыс. руб. В среднем по побережью края цены на вторичное жилье выросли на 5,9% до 208 тыс. руб. за кв. м.

«Таким образом, новостройки на побережье на 30% дороже вторички. В Сочи стоимость обычных, не элитных квартир уже не увеличивается. Как и в предыдущие годы, по росту цен лидируют Геленджик и Анапа, чему не помешала даже экологическая катастрофа на море»,– сообщил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что спрос на премиальную недвижимость на побережье за год увеличился на 40%, несмотря на снижение покупательской активности в Сочи на 6%. Интерес частично сместился в сторону Анапы, Новороссийска и Небуга, где стали появляться новые премиальные проекты с более низким порогом входа.