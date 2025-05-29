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В Пролетарском районе рис обрабатывали нелегальными пестицидами

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение в применения препаратов при производстве сельскохоз продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Согласно информации, предприятие в Пролетарском районе обрабатывало семена риса пестицидами и агрохимикатами, которые не разрешены к применению на территории России. Отмечается, что юрлицу объявлено предостережение.

Константин Соловьев

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