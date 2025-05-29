В Пролетарском районе рис обрабатывали нелегальными пестицидами

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение в применения препаратов при производстве сельскохоз продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Согласно информации, предприятие в Пролетарском районе обрабатывало семена риса пестицидами и агрохимикатами, которые не разрешены к применению на территории России. Отмечается, что юрлицу объявлено предостережение.

Константин Соловьев