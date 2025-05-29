Объявлен конкурс на оценку месторождения в Верхнерудиковской площади

Департамент по недропользованию по Центральному Сибирскому округу объявил тендер на проведение оценочных работ на полиметаллические руды в Верхнерудиковской площади (Красноярский край). Стоимость контракта составила более 575,5 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства выделены из бюджета РФ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня, итоги планируется подвести 18 июня. Подрядчику предстоит провести оценочные работы по выявлению месторождения, его предварительных границ и промышленной значимости. Также победителю тендера необходимо провести оценку и апробацию прогнозных ресурсов полезных ископаемы, и предоставить рекомендации по направлению геологоразведовательных работ.

Согласно конкурсной документации, изучение участка недр пройдет на площади 71,4 кв. км в Енисейском и Мотыгинском районах. Работы должны быть выполнены в пять этапов до 24 декабря 2027 года.

В марте 2021 года департаментом по недропользованию по Центральному Сибирскому округу был объявлен конкурс на локализацию перспективных участков с полиметаллическим оруденением. Тогда работы проводились на площади 160 кв. км в Мотыгинском районе Красноярского каря.

Александра Стрелкова