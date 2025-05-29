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В Ульяновской области в детсаду работали педагоги, не прошедшие обследование у психиатра

В детсаду «Черемушки» в городе Инза Ульяновской области выявлены нарушения закона о защите жизни и здоровья детей. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Проверка показала, что руководство дошкольного образовательного учреждения не организовало обязательное психиатрическое освидетельствование педагогических работников. В связи с этим прокуратура внесла администрации детсада представление и потребовала устранить нарушения. После этого работники учреждения прошли необходимое обследование.

Георгий Портнов

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