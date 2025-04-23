В Новороссийске госпитализировали упавшую со скалы в Мысхако девушку

Спасатели помогли пострадавшей от падения со скалы в Мысхако девушке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Одерова Фото: Telegram-канал Алексея Одерова

«Спасатели совместно с медиками скорой медицинской помощи (СМП) и очевидцами при помощи вакуумных носилок транспортировали пострадавшую девушку с берега моря в карету СМП»,— написал господин Одеров.

Похожий случай падения с четырехметровой скалы был в Мысхако в 2020 году. Тогда пострадала туристка. Ей удалось выжить.

Алена Воробьева