В Новороссийске госпитализировали упавшую со скалы в Мысхако девушку
Спасатели помогли пострадавшей от падения со скалы в Мысхако девушке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Фото: Telegram-канал Алексея Одерова
«Спасатели совместно с медиками скорой медицинской помощи (СМП) и очевидцами при помощи вакуумных носилок транспортировали пострадавшую девушку с берега моря в карету СМП»,— написал господин Одеров.
Похожий случай падения с четырехметровой скалы был в Мысхако в 2020 году. Тогда пострадала туристка. Ей удалось выжить.