Кузбасс принял закон об одноуровневой модели местного самоуправления

Законодательное собрание Кемеровской области приняло в окончательном втором чтении закон «О видах муниципальных образований». Сессия регионального парламента состоялась 29 мая.

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Закон состоит всего из двух статей. В первой говорится о том, что местное самоуправление в Кузбассе осуществляется только в формах городского округа и муниципального округа. Ст. 2 устанавливает дату вступления закона в силу — 19 июня 2025 года.

С 19 июня вступает в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он предполагает ликвидацию самостоятельных муниципалитетов на уровне сел и поселков.

В Кузбассе переход на одноуровневую модель начался еще в 2019 году. По данным сайта администрации правительства области, к настоящему времени в регионе сохранился только один муниципальный район — Таштагольский.

Валерий Лавский