Глава СКР поручил возбудить дело об осквернении Вечного огня в Новороссийске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после осквернения двумя школьницами Вечного огня в селе Мысхако города Новороссийска Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 25 мая этого года. Мемориал расположен на территории комплекса «Братская могила советских воинов, 1943 г.».

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю уже начало процессуальную проверку происшествия. Глава ведомства дал указание руководителю краевого управления Андрею Маслову представить доклад о первоначальных результатах расследования и о его итогах.

Центральный аппарат Следственного комитета взял исполнение поручения на контроль.

Алина Зорина