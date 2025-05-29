В Перми в мае сократился рынок новостроек

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в мае объем доступных предложений на пермском рынке новостроек сократился на 0,4% по сравнению с апрелем. Медианная цена квадратного метра в сегменте первичного жилья составила 161 тыс. руб., что на 0,8% выше апрельского показателя. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 7,9 млн руб., а средняя площадь — 51,7 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом в городах-миллионниках РФ количество объявлений о продаже новостроек в мае увеличилось на 2,8% относительно апреля. Стоимость первичного жилья выросла на 0,8%, достигнув 187 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом в 12 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены. Медианная стоимость квадратного метра в новостройках за месяц сократилась в Красноярске (–1,6%, до 145 тыс. руб.), Волгограде (–1,5%, до 138 тыс. руб.). В Самаре (–0,2%, до 128 тыс. руб.) и Новосибирске (–0,1%, до 164 тыс. руб.) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в конце весны на первичном рынке жилья наблюдается рост активности участников. Рост базы предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках. «Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли»,— подчеркнул господин Белокуров.