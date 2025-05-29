Сочи возглавил топ направлений для отдыха в июне

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 15% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне. Культурная столица собрала 12% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва, которая собрала 4% июньских бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в июне также попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занял пятую строчку топа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,2 тыс. руб.

Следом идет Ейск, который занял шестое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь дней. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4 тыс. руб.

Анапа заняла восьмое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,6 тыс. руб.

Мария Удовик