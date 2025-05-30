Для спасения Азалии Габбасовой не хватает 727 243 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Азалии грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника стремительно прогрессирует, нарастают боли, сдавливание внутренних органов, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Девочке необходима операция с использованием новой технологии VBT, которая позволит скорректировать деформацию, сохранив подвижность позвоночника. После операции позвоночник максимально выпрямится, уйдет болевой синдром, восстановится полноценное дыхание. Азалия сможет жить полноценной жизнью».

Стоимость операции 2 158 243 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 300 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— еще 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 727 243 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Азалию Габбасову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Азалии — Лилии Ахмадеевны Габбасовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).