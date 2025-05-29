«Некоторые застройщики на Кубани славятся плохим качеством строительства»

Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки новой квартиры. Специалисты, которые проводят строительно-техническую экспертизу при приемке квартир в новостройках, должны иметь профильное образование, заявил директор правового департамента ведомства Олег Сперанский. Такое преобразование призвано оградить бизнес от потребительского экстремизма. По данным Ассоциации юристов, за 2024 год застройщики выплатили недовольным потребителям 100 млрд руб. Риелтор, владелец агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова пояснила «Ъ-Сочи», почему инициатива минстроя вряд ли повлияет на качество строящегося жилья.

Марина Маньянова

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«Проблемы с качеством жилья актуальны не только в Сочи, но и в целом во всех городах России. Особенно, если мы будем говорить про жилье эконом-класса или класса комфорт и комфорт плюс. Некоторые застройщики на Кубани откровенно славятся плохим качеством строительства и проблемами с внутренней отделкой готовых квартир.

Покупатель проблемы с качеством выявляет только при получении ключей. Без знаний или профильного образования он может даже не заметить критические отклонения в качестве приобретаемой квартиры. Поэтому я советую привлекать к приемке собственной квартиры профессионала, и перед тем, как подписывать акт приема-передачи, досконально проверить свой объект недвижимости.

На самом деле, непонятно на чьей стороне выступает Минстрой, выдвигая требования к приемщикам квартир. Наличие профильного образования у строителей не является гарантом качественной проверки. Часто строители с большим опытом, гораздо эффективнее новичков с «корочкой». Возможно, это создаст управляемую, заинтересованную структуру приемщиков. Положительно ли это скажется на конечном покупателе — вопрос. А вот что точно скажется негативно на покупателях, так это стоимость услуги в случае появления легализованного рынка приемщиков.

Недочеты в качестве строительства как выявляются, так и будут выявляться, вне зависимости от того, проводился осмотр специалистом с образованием или без него».