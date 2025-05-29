Глава СКР хочет знать, почему в Волгограде не ремонтируют ценные дом и парк

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проверки по обращению жителей Волгограда касательно ненадлежащего содержания и обслуживания имеющих историческую ценность дома и парка в городе. Об этом сообщает инфоцентр.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР проводят проверку.

По информации СМИ, жилой дом в Волгограде, расположенный близ музея-панорамы «Сталинградская битва», находится в непригодном для проживания состоянии. Здание имеет историческую ценность, в его дворе есть мемориальный парк памяти воинам Сталинградской битвы. Отмечается, что долгое время местная администрация и управляющая компания под различными предлогами отказываются проводить ремонтные работы в доме и парке.

Павел Фролов