В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар
На Дону за прошедшие сутки пожарные 21 раз привлекались к борьбе с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Уточняется, что накануне произошли 13 техногенных пожаров и восемь загораний сухой растительности. Специалистам удалось спасти из огня одного человека. В сообщении ведомства отмечается, что в регионе зафиксировали одно происшествие на воде.
Всего за прошедшие сутки МЧС задействовали 264 специалиста и 66 единиц техники.