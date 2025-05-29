В Ростовской области за сутки потушили 21 пожар

На Дону за прошедшие сутки пожарные 21 раз привлекались к борьбе с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уточняется, что накануне произошли 13 техногенных пожаров и восемь загораний сухой растительности. Специалистам удалось спасти из огня одного человека. В сообщении ведомства отмечается, что в регионе зафиксировали одно происшествие на воде.

Всего за прошедшие сутки МЧС задействовали 264 специалиста и 66 единиц техники.

Константин Соловьев