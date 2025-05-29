В Челябинске закроют движение на проспекте Ленина

В Челябинске на участке проспекта Ленина закроют движение 31 мая из-за забега «Зеленый марафон», сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 6:00 до 12:00 31 мая нельзя будет проехать по проспекту Ленина от улицы Воровского до улицы Лесопарковая. Автобусы проследуют по улицам Цвиллинга, Воровского и Сони Кривой.

Троллейбусы будут курсировать по этим маршрутам:

Маршрут №10:Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;

Маршрут №12:улица Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

Маршрут №12:АМЗ — улица Воровского — улица Тимирязева — улица Свободы — Железнодорожный вокзал;

Маршрут №14:ЧМК — улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская — улица Труда — ДС «Юность»;

Маршрут №19: улицаМамина — проспект Ленина — улица Свободы — Железнодорожный вокзал.

Трамвай №2 будет следовать через ЧЭМК — улицу Кирова — Автовокзал, а трамвай №20 через Депо № 2 — улицу Кирова — Автовокзал.

Виталина Ярховска