В Челябинске перевозчика маршрута №22а оштрафуют за жару в салонах

Компанию ООО «Альфа», занимающуюся перевозками по маршруту №22а в Челябинске, оштрафуют согласно заключенному контракту за несоблюдение требований по температуре в салоне в жару и другие нарушения. Об этом сообщает заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем telegram-канале.

На проблемы с повышенной температурой в салонах автобусов обратили внимание жители. Как отмечает Александр Егоров, проверки в общественном транспорте проходят постоянно, однако особо челябинцы отмечали выключенные кондиционеры именно на этом маршруте. Выяснилось, что охлаждающие устройства оставляют неработающими для экономии топлива или времени на заправке либо по причине незнания, как пользоваться подобной техникой. Кроме того, в автобусах №22а обнаружили и другие несоблюдения правил: невывод температуры в салоне на бегущую строку, грязь на полу и потолке, сломанные поручни и плафоны освещения, отсутствие молотков, а также неправильный дизайн-код экипировки.

По всем нарушениям составили соответствующие акты, перевозчика оштрафуют.

Виталина Ярховска