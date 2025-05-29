В Новороссийске домашний удав напал на хозяйку

Спасатели Новороссийска помогли женщине освободить руку от ее домашнего удава, который напал на владелицу и укусил ее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова Фото: Telegram-канал начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова

Жительница Новороссийска обратилась в экстренную службу, так как самостоятельно справиться с питомцем она не смогла. Прибывшие на место спасатели помогли пострадавшей освободить руку. После оказания помощи ей вызвали скорую помощь, а змею возвратили в вольер.

«Первый раз новороссийских спасателей вызвали на удава»,— отметил Алексей Одеров.

Алина Зорина