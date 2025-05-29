Инспекторы на Колыме осуждены к реальным срокам за помощь незаконным мигрантам

Суд в Магаданской области признал виновными в преступлениях в сфере миграционного учета двоих сотрудников миграционного пункта отдела МВД по Ольскому району и их пособника из местных жителей, сообщает в четверг, 29 мая, СУ СКР по региону. За злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и организацию незаконного въезда в страну (ч. 2 ст. 322.1 УК) начальница миграционного пункта и ее подчиненный осуждены соответственно на четыре и три года колонии общего режима. Их пособник приговорен к пяти годам и штрафу в 150 тыс. руб.

Следствием и судом установлено, что в 2022—2023 годах старший инспектор территориального миграционного пункта при пособничестве местного жителя организовали незаконное пребывание троих иностранных граждан в Магаданской области. Один из приезжих подлежал депортации, но в результате оказанного ему противоправного содействия получил поддельную миграционную карту, документы с недостоверными сведениями о пересечении госграницы и поддельный диплом об образовании. Это позволило мигранту вскоре оформить гражданство РФ в упрощенном порядке. Также осужденные способствовали еще двоим гражданам стран ближнего зарубежья.

Расследование велось при содействии УФСБ и ОРЧ СБ УМВД по Магаданской области. Фигуранты в период расследования уволены из органов внутренних дел.

Эрнест Филипповский, Хабаровск