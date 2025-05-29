Жителя Иркутска задержали за мошенничество с криптодобычей на 270 млн рублей

В Иркутске следователи задержали одного из участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с добычей криптовалюты (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От действий злоумышленников пострадали более 100 человек, суммарный ущерб оценивается в 270 млн руб., сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в феврале этого года местный житель передал фигурантам дела купленные им за 3 млн руб. «асики» в майнинг-отель для заработка. Вскоре ему перестали приходить выплаты на криптокошелек, тогда пострадавший обратился в полицию.

Следователи установили, что мошенники действовали от имени местного индивидуального предпринимателя. Как пояснил задержанный, оборудование клиентов, которое им передавалось для майнинга, он вместе с двумя подельниками продавал. Также мошенники забирали себе деньги, которые предназначались для покупки техники и ее размещении в майнинг-отеле. Часть денег преступники перечисляли жертвам, чтобы создать видимость работы, после чего переставали выходить на связь.

Александра Стрелкова