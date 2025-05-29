WSJ: Маск пытался сорвать крупную сделку OpenAI в ОАЭ

Владелец компании xAI миллиардер Илон Маск угрожал сорвать сделку по строительству центра обработки данных искусственным интеллектом в Абу-Даби. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на источник.

По словам нескольких собеседников WSJ, во время телефонного разговора с официальными лицами G42 (компании по производству ИИ, контролируемой братом президента ОАЭ), господин Маск предупредил, что президент США Дональд Трамп не подпишет соглашение, если компания xAI не будет включена в сделку.

Илона Маска разозлило то, что в поездке Дональда Трампа по странам Персидского залива будет участвовать исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман, а также о подготовки сделки в ОАЭ, добавили источники.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что Маск выразил обеспокоенность по поводу сделки и «выразил свою обеспокоенность по поводу справедливости для всех компаний, занимающихся ИИ».

На прошлой неделе стало известно, что OpenAI вместе с эмиратским G42 построят в Абу-Даби центр обработки данных в сфере ИИ. Проект получил название Stargate UAE, его партнерами стали и другие американские технологические компании, включая Nvidia, Oracle и SoftBank.