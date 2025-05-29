У берегов Камчатки произошло три землетрясения за 6 минут

29 мая в 06:46 утра по местному времени (21:46 мск) у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.2. Следом в течение шести минут было зарегистрировано еще два сейсмособытия меньшей магнитуды — 4.0 и 3.6.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр наиболее сильного из подземных толчков располагался в 139 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Авачинского залива. Очаг залегал на глубине 36,8 км. Эпицентры последующих землетрясений находились в 125 км и 127 км соответственно.

В Петропавловске-Камчатском сейсмособытие ощущалось с силой 1-2 балла.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский