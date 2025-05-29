Две 13-летние девочки погибли в ДТП в Подмосковье

Две 13-летние девочки погибли в ДТП в подмосковном Воскресенске. Водителя автомобиля и еще одну 12-летнюю девочку госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале полиции Подмосковья.

Авария произошла около 20:30 мск на автодороге «МБК — Кладьково — Берендино» недалеко от деревни Потаповское. По предварительной версии, водитель автомобиля марки Lada не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Сотрудники полиции продолжают уточнять все детали инцидента.