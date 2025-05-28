Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом решение конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом инициативы по решению конфликта на Украине. Об этом сообщили на сайте российского МИД. Детали разговора в ведомстве не привели.

Ранее помощник российского президента, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что предложил министру обороны Украины Рустему Умерову «точную дату и место встречи для обмена меморандумами». По словам помощника российского президента, после этого разговора украинская сторона «пошла совещаться».

По итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты. Представитель российского МИДа Мария Захарова уточнила, что Москва и Киев условились напрямую обменяться документами и обсудить их на следующем раунде переговоров.