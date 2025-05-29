Weekend №16–2025

Поиски справедливости вместе с Клинтом Иствудом и самого страшного в себе – с Дэвидом Линчем, парадный портрет собаки и «Свет между мирами», котики в японских стихах и звуки вместо слов, громкая критика «Тихого Дона» и проектирование на перспективу, Джейн Остин в кино и кино на сцене, а также другие рассказы про фильмы, книги и выставки, чтобы составить планы на выходные или отпуск.

Фото: Государственный Русский музей

Человек с пистолетом и совестью

Клинту Иствуду — 95

31 мая, в день рождения великой кинозвезды и не менее значительного режиссера, кинокритик Павел Пугачев рассуждает о том, чем Клинт Иствуд важен не для истории кино, а для нас сегодняшних. Почему, оглядывая его фильмографию, думаешь не об отдельных картинах, а о совсем не формальных вещах, их скрепляющих.

Фото: Dichotomy Films, Warner Bros.

На связи

Новые экспозиции начала лета

В Истре налаживают контакт России и Узбекистана, в Москве ткут соединения во Вселенной, в Петербурге вспоминают о лучших друзьях.

Фото: Татьяна Федосеева

Действующие лица

6 молодых актеров и актрис, заявивших о себе в этом сезоне

Уже добрую сотню лет мы живем в эпоху режиссерского театра, а публика в большинстве своем все равно ходит на актеров. Причем каждый год на сцене зажигаются сверхновые, а уже известные артисты открываются с неожиданной стороны, не переставая удивлять зрителей.

Тишина как крик

5 порталов во вселенную Дэвида Линча

21 мая 2017 года вышел первый эпизод последнего сезона «Твин-Пикса». За три десятилетия с момента появления в 1990-м этот сериал не только изменил телевидение и кинематограф, но и предложил новый способ восприятия контента как медитативного опыта, где важны не ответы, а вопросы, где смысл не рождается через интерпретацию сюжета, а заключен в паузах, интонациях, снах и тревожной красоте непонятного, нелинейного и метафизического.

Фото: Lynch / Frost Productions

Только змеи сбрасывают кожу

Главная часовая коллекция Bvlgari и ее бесконечные метаморфозы

На последней женевской выставке Watches & Wonders ювелирный и часовой дом Bvlgari показал новую модель своих самых знаменитых часов Serpenti — абстрактные Serpenti Aeterna. Эта премьера заставляет нас вспомнить чрезвычайно интенсивную работу Bvlgari с главным для них образом змеи именно в пространстве часового дизайна.

Летние сцены

Драма, опера, балет — что покажут театры перед закрытием сезона

Весна подходит к концу, но отдыхать от сценической жизни еще рано: театры под занавес подготовили хиты, которые никак нельзя пропустить.

Фото: Екатерина Христова

«Страсть в стоге сена»

Как хвалили и ругали «Тихий Дон» Михаила Шолохова

1 июня 1965 года Нобелевский комитет объявил, что присудил Михаилу Шолохову премию по литературе за роман «Тихий Дон». Этот жест от важной европейской институции принято считать политическим. Высокое признание официального советского писателя и его романа о революции должно было сгладить скандал 1958 года с премией Борису Пастернаку за тамиздатовский роман о той же революции «Доктор Живаго» и способствовать сближению советской культуры с западной. Однако «Тихий Дон» не всегда высоко оценивали на родине, отзывы из-за границы порой оказывались более доброжелательными. Вот как и за что «Тихий Дон» ругала и хвалила советская, эмигрантская и западная критика.

Фото: Киностудия им. Горького

Доктор Сон рекомендует

Самые громкие события самой тихой музыки современности

В эмбиенте — будь то главная сцена или закулисье — не заведено выделять артистов поименно: грубо говоря, журчат себе и журчат. Однако даже в столь обезличенном жанре встречаются имена и явления, которые заметно выбиваются из общего потока.

Фото: Christoph Soeder / picture alliance / Getty Images

Воскрешая живцов

Кинопремьеры недели

Как мы знаем по американским полицейским фильмам, есть такие люди, как коронеры: служители порядка, проверяющие, действительно ли мертвы мертвые. Фильмы этой недели заняты чем-то отдаленно похожим: одни проверяют «мертвость» жанров, другие обращаются к теме смерти, третьи рады принять к себе гостей из загробного мира. Всюду, как говорится, жизнь.

Фото: Про:взгляд

Воспоминания, любовь и коты

Книжные новинки этой недели

Недооцененная автобиография, впервые оцененная биография и животные, которые всегда и у всех в цене — но особенно у японских поэтов.

«Нельзя искать компромиссы, когда речь идет о качестве»

Архитектор Хуссам Шакуф — о работе с Захой Хадид и после

С 22 по 25 мая проходит VI Московская неделя интерьера и дизайна — главное отраслевое событие года. В день открытия с лекцией выступил Хуссам Шакуф, в недавнем прошлом партнер Zaha Hadid Architects, а ныне архитектурный директор самого амбициозного проекта в мире — NEOM’s Trojena в Саудовской Аравии.