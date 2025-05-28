Нижегородцы победили «Сочи» в первом стыковом матче со счетом 2:1

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» выиграл у «Сочи» со счетом 2:1 в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге в сезоне 2025/26. Матч прошел на стадионе «Фишт» в Адлере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Счет открыл форвард «Сочи» Роман Пасевич на 14-й минуте. Александр Трошечкин сравнял счет на 45+5 минуте. Решающий гол на 88-й минуте забил Виктор Александров, обеспечив победу нижегородцам.

С 38-й минуты ФК «Сочи» играл в меньшинстве после удаления нападающего Владимира Писарского. Ответная встреча состоится 31 мая в Нижнем Новгороде.

Лия Пацан