«Пари НН» обыграл «Сочи» в первом стыковом матче за выход в РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» победил «Сочи» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Встреча на стадионе «Фишт» в Адлере завершилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Счет на 14-й минуте открыл форвард хозяев Роман Пасевич. Гости сравняли результат благодаря голу Александра Трошечкина на 45+5 минуте. Решающий мяч на 88-й минуте забил Виктор Александров.

С 38-й минуты сочинцы играли в меньшинстве после удаления нападающего Владимира Писарского.

Ответная встреча состоится 31 мая в Нижнем Новгороде. «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а «Сочи» финишировал пятым в Первой лиге. Южане получили право на стыковые матчи, поскольку занявший третье место «Черноморец» не прошел лицензирование для участия в РПЛ.

Лия Пацан