В Астраханской области локализовали крупный пожар в садоводческом товариществе

В Приволжском районе Астраханской области удалось локализовать открытое горение. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС Юрий Землянский.

В садовом товариществе Приволжского района огонь распространился по сухой траве фронтом на 25 км. Он затронул садоводческое товарищество и поселки по соседству.

Огнеборцы смогли предотвратить дальнейшее распространение огня. К тушению привлекались 180 специалистов и 68 единиц техники.

Ранее сообщалось о тушении пожара в условиях сухой и ветреной погоды. Информация о пострадавших не поступала.

Павел Фролов