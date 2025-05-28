ФК «Краснодар» оштрафовали за выбежавших на поле фанатов во время матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на ФК «Краснодар» из-за инцидента с двумя фанатами, выбежавшими на поле в компенсированное время матча 30-го тура Мир-РПЛ против московского «Динамо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.

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О планах применить санкции к краснодарскому клубу за поведение приверженцев команды в КДК РФС объявили еще 26 мая.

«В матче 'Краснодар' – 'Динамо' рассмотрим выбегание на футбольное поле двух болельщиков футбольного клуба 'Краснодар»,— заявлял господин Григорьянц.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 24 мая ФК «Краснодар» победил «Динамо» со счетом 3:0 и впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России по футболу. Решающая встреча заключительного тура РПЛ состоялась на стадионе «Ozon Арена».

«Краснодар» получит максимальную сумму призовых по итогам сезона – более 1,25 млрд руб. «Зенит» заработает 1,1 млрд руб, ЦСКА — 1 млрд, «Спартак» — 930 млн руб.

Анна Гречко