У побережья Кабардинки обнаружили массовое скопление форели

В районе села Кабардинка под Геленджиком местные жители зафиксировали массовое скопление форели в прибрежной зоне. Об этом пишут «Кубанские новости» со ссылкой на очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам местных жителей, десятки человек с удочками собрались на берегу в районе одного из пирсов. Видеоролики с места рыбалки активно распространяются в социальных сетях.

Очевидцы отмечают, что пик активности пришелся на предыдущий день. Сейчас улов продолжается, но интенсивность клева снизилась.

Специалисты предполагают, что появление форели связано с нарушением целостности сетей в садках одного из рыбоводческих хозяйств, работающих в данной акватории. Представители контролирующих органов пока не комментировали ситуацию.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что рыбохозяйственные предприятия Краснодарского края в 2024 году произвели 2,1 тыс. т форели — на 1,2 тыс. т меньше, чем годом ранее. В 2025 году объемы планируется нарастить на 10%.

Анна Гречко