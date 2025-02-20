За год производство форели на Кубани сократилось в полтора раза

Рыбохозяйственные предприятия Краснодарского края в 2024 году произвели 2,1 тыс. т форели — на 1,2 тыс. т меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Объем производства таким образом сократился в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что для увеличения производства товарной форели в акватории Черного моря необходим качественный посадочный материал. В 2025 году объемы планируется нарастить на 10%.

В качестве мер поддержки региональные власти направят 30 млн руб. на частичное возмещение затрат на покупку рыбоводного оборудования — на 20% больше, чем в 2024 году. Еще 10 млн руб. выделят на компенсацию расходов на приобретение оборудования для переработки рыбы. Кроме того, предусмотрены субсидии на оплату труда работников отрасли.

Также власти края планируют сотрудничать с Азово-Черноморским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» для проведения комплексных исследований, направленных на развитие марикультуры в Азово-Черноморском бассейне, включая выращивание мидий, устриц и теплолюбивых форм форели.

«Ъ-Кубань» писал, что в крае в 2024 году сократилось производство мидий и устриц. Это произошло из-за последствий штормов в Черном море, произошедших в 2023 году.

Вячеслав Рыжков