Бизнес-сообщество Ростова выросло до 120 тысяч человек

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Ростове-на-Дону достигло 120 тыс. человек, сообщил глава города Александр Скрябин на бизнес-форуме «Пульс бизнеса. Будь в ритме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

«У нас очень большое сообщество, это 74 тыс. организаций малого и среднего бизнеса. А если еще взять и самозанятых, то это 120 тыс. человек»,— заявил Скрябин.

По словам градоначальника, доля малого и среднего бизнеса в экономике Ростова-на-Дону составляет 40%. Он также уточнил, что с начала 2025 года услугами муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов» воспользовалось более 5 тыс. человек.

«И мы действительно продолжаем смотреть, какие наиболее эффективные меры поддержки мы можем внедрить. Безусловно, исходя из наших бюджетных возможностей. Меры, которые будут способствовать тому, чтобы ростовский бизнес привлекал лучших людей, производил лучшую продукцию и осваивал новые рынки»,— сказал глава ростовской администрации.

Валентина Любашенко