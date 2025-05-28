Апелляция «засилила» приговор руководителю пермской общественной организации

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении начальника АНО «Организация общественной безопасности» Дмитрия Печенкина, сообщает «РБК-Пермь». Как установили следствие и суд первой инстанции, он совершил преступление, предусмотренное ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере). Господин Печенкин был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. В частности, он получил от администратора сети нелегальных игровых клубов Валерия Благиных 300 тыс. руб.



Еще 370 тыс. руб. Дмитрий Печенкин требовал с АО «СпортБет» в лице его представителя Руслана Зотеева Последний действовал в рамках мероприятия «оперативный эксперимент», после чего Дмитрий Печенкин был задержан. Сам осужденный вину не признал и настаивал на оправдании.

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Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении начальника АНО «Организация общественной безопасности» Дмитрия Печенкина, сообщает «РБК-Пермь». Как установили следствие и суд первой инстанции, он совершил преступление, предусмотренное ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере). Господин Печенкин был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. В частности, он получил от администратора сети нелегальных игровых клубов Валерия Благиных 300 тыс. руб.

Еще 370 тыс. руб. Дмитрий Печенкин требовал с АО «СпортБет» в лице его представителя Руслана Зотеева Последний действовал в рамках мероприятия «оперативный эксперимент», после чего Дмитрий Печенкин был задержан. Сам осужденный вину не признал и настаивал на оправдании.